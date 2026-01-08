８日午前１０時４０分頃、東京都大田区大森北のマンションで、「待ち合わせをしていた友人と連絡が取れず、家に来たが部屋に入れない」と１１０番があった。警察官が駆けつけたところ、マンション３階の一室で血を流して倒れている男性を発見した。男性はその場で死亡が確認された。警視庁大森署は、男性が事件に巻き込まれた可能性があるとみて調べている。同署幹部によると、死亡したのは、この部屋に住む４０歳代の男性とみ