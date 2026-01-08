8日午後、秋田市の千秋トンネルでスリップ事故があり、現在全面通行止めとなっています。秋田中央警察署の調べによりますと、8日午後、秋田市の千秋トンネルで単独のスリップ事故と、その反対車線で車3台が絡むスリップ事故がありました。いずれもけがをした人はいませんでしたが、これらの事故の影響で午後2時5分から千秋トンネルは全面通行止めとなっています。