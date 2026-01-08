◆バレーボール・全日本高校選手権東九州龍谷2―0奈良文化（8日、東京体育館）春高バレーの女子3回戦が行われ、6大会ぶりの優勝を目指す東九州龍谷（大分）が奈良文化（奈良）を2―0（25―11、25―17）で破って8強入り。初戦から3試合連続のストレート勝ちで決めた。同じく8日に開催される準々決勝では米沢中央（山形）―富士見（静岡）の勝者と対戦する。第1セットは忠願寺莉桜（2年）らを中心に攻める東九州龍谷が終始優