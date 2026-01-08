中東のイランで物価高などに抗議するデモが拡大していて、治安当局との衝突も続いています。これまでに少なくとも27人が死亡したということですが、情報は錯綜（さくそう）しています。イランでは先月下旬から、物価高や経済状況の悪化などに抗議するデモが行われ、全国に広がっています。ロイター通信によりますと、ソーシャルメディア上では7日、イラン南西部の都市・アブダナンの路上で大勢の群衆が声をあげている動画が公開さ