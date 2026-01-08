俳優の松田龍平（42）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。小学校時代、イタリアで対面したスーパースターを明かした。司会の黒柳徹子から「子供の頃、夢とかありました？」と聞かれた松田は「僕、小学校2年生から、サッカーをしていて。ちょうどJリーグも凄く盛り上がってて。それで、サッカー選手になれたらなーみたいなことはざっくり（思ってました）」と明かした。小学生の頃の自身と