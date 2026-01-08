全国で1週間に報告されたインフルエンザの感染者数が5週連続で減少しました。厚生労働省によりますと、先月28日までの1週間に全国およそ3000の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は、1医療機関あたり「22.77人」で5週連続で減少しました。一方、四国や九州地方を中心とする13の県では「警報レベル」の基準である30人を超えています。最も多いのは宮崎県の「62.57人」、次いで鹿児島県の「48.00人」でした。また、イン