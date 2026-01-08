NTTドコモビジネスは1月8日、米国の施設管理SaaS大手である24/7 Software, Inc.と日本・韓国・台湾での独占販売店契約を締結し、スタジアムやアリーナおよび大型商業施設を対象に、運営のスマート化を支援するクラウド型・モバイル対応プラットフォーム「24/7 Software」の提供を開始することを発表した。これにより、施設運営におけるインシデント管理、遺失物対応、ゲストからのリクエスト、設備保守業務を統合し、リアルタイム