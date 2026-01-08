香川労働局が入る高松サンポート合同庁舎 香川労働局丸亀労働基準監督署は８日、丸亀市の再生タイヤ製造業の会社と同社の取締役の女性を最低賃金法違反の疑いで高松地方検察庁に書類送検しました。 丸亀労基の調べによりますと、同社の賃金の支払いを担当する取締役の女性（77）は同社の従業員12人（正社員9人パート3人）の2023年5月分の賃金、合計約230万円を所定の支払日までに香川県最低賃金（当時