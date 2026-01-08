1月4日に放送されたSPドラマ「うちの弁護士はまたしても手がかかる」（フジテレビ系）。2023年10月期に放送された連ドラ「うちの弁護士は手がかかる」の続編で、主演は前作同様、ムロツヨシ（49）。弁護士事務所のパラリーガル、蔵前勉を演じている。平手友梨奈の「路線変更」にファン困惑…迷走の背景にある断ち切れない韓国事務所への“未練”「前作で蔵前がパラリーガルとして付いた弁護士が、超エリートながら不器用で自由奔