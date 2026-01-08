158.16エンベロープ1%上限（10日間） 157.62ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.85現値 156.6010日移動平均 156.53一目均衡表・転換線 156.2621日移動平均 156.07一目均衡表・基準線 155.44一目均衡表・雲（上限） 155.03エンベロープ1%下限（10日間） 154.89ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 152.52100日移動平均 152.24一目均衡表・雲（下限） 149.0