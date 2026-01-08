豪中銀副総裁市場の2月利上げ期待を牽制サプライズなければ政策変更は無理 豪中銀のハウザー副総裁はインフレは高すぎる、必要ならば金融引き締め策に転じる可能性を示唆した。 豪ドルは対円で一時上昇も上げを帳消し、豪州債利回りは低下幅を拡大。一方、豪州株は上げ幅を拡大している。副総裁発言はタカ派だったが、市場の先走った利上げ期待を牽制した格好となった。 ハウザー副総裁はインフレ高止ま