豪ドル軟調、中銀副総裁が2月利上げ観測を牽制1-2年先のインフレ見通しに基づいて判断 為替市場は全体的に小動き、日本11月の実質賃金が予想以上のマイナスとなったことで一時円売りが見られた。現金給与総額が+0.5%と前月から伸びが大きく鈍化したことが影響した。物価高に賃上げが追いつかない状況が続いている。実質賃金マイナスを受け日銀の早期利上げ期待が後退している。 豪ドルは軟調、中銀副総裁発言を受け対主要