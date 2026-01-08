日本時間午後１０時半に米新規失業保険申請件数が発表される。３日までの１週間が対象で、大方の予想は２１万２０００件となっており、１２月２７日までの１週間の１９万９０００件から増加するとみられている。前日に１２月の米ＡＤＰ雇用統計が発表されており、民間雇用者数の伸びは予想を下回っていた。１２月の米ＡＤＰ雇用統計に続いて、米新規失業保険申請件数も予想より悪い結果になるようであれば、ドルが売られる可能性