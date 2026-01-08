スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが、初の著書「７回転んでも８回起きる」を、２月７日に出版する。選手として冬季五輪を３度経験した金メダリストが、初めてその心の内と半生を綴っている。２０１４年ソチ五輪から３大会連続出場を果たし、２２年４月に現役を引退。妹・美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）と、平昌五輪の団体追い抜き、マススタートで金メダルを獲得するなど、高木姉妹でスケート界をけ