工場敷地内の空き地で見つかったヒガシメンフクロウのひな。（１１月１０日撮影、成都＝新華社配信）【新華社成都1月8日】中国四川省成都市温江区にあるバイオ医薬品メーカー、四川省天基生物薬業の工場敷地内の空き地でこのほど、工事の最中に鳥の巣が見つかった。中にひなが数羽いたため、驚かせないようにと、同社の担当者、王輝（おう・き）氏は工事を中止させ、直ちに関係部門に状況を報告して支援を求めた。こうして、多