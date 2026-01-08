プロフィギュアスケーターの高橋大輔さん（39）が8日、木曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。自宅でのこだわりを語った。この日ゲスト出演した俳優・小手伸也に対し、「紙を畳む時、綺麗じゃないと気が済まないっぽい」とのイメージを指摘した高橋さん。小手は「モノによりますね」との回答だったが、自身について聞かれると、高橋さんは「お札とかは左端寄りみたいな」と打ち明けた。