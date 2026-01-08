俳優の松田龍平（42）が、8日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に初出演。サッカー少年だったころの元日本代表とのエピソードを明かした。小学生のころ、「父親が松田優作だったので、周りから俳優の息子だ、と見られたりはしていましたね」と話した。司会の黒柳徹子（92）が「どうでした、そういう時って」と聞くと、「恥ずかしいというか。あんまり人に見られたりするのが好きではなかったので。逆に、なんだ