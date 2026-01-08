阪神の岩崎優投手を中心とした「ＴＥＡＭＺＡＫＩ」が８日、静岡県の草薙球場で行っている自主トレを公開。チームメートの高橋遥人投手、桐敷拓馬投手、及川雅貴投手らと、約４時間みっちり汗を流した。リーダーを務める岩崎は「毎年一緒ですけど、コンディションを管理して、１年間戦い切ることを個人的な目標にしてる」と話した。今年は例年よりもランニング量を増やし、２月のキャンプ、さらにはシーズンへ向けての体作り