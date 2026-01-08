セブン-イレブン各店では、2026年1月8日から14日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。1月6日開始のキャンペーンはこちら。「ガセリ菌SP株ヨーグルト」や「金のミルク」も無料1つ目の対象商品は、明治「アーモンドチョコレート」と「マカダミアチョコレート」です。どちらか1個を購入すると、明治「エッセルスーパーカップ」の「超バニラ」か「バナナチョコクッキー」のどちらか1