新潟地方気象台は8日、新潟県を含む北陸地方の1か月予報を発表しました。向こう1か月は、平年と同様に曇りや雪、または雨の日が多いでしょう。寒気の影響を受けにくい時期があるため、気温は高い予想です。発表によりますと、この期間は低気圧の影響を受けやすく、また冬型の気圧配置の影響を受けやすい時期があるため、向こう1か月の降水量は平年並か多く、降雪量はほぼ平年並と予想されています。各期間の予想です。＜1/10ᦉ