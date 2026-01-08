JR東日本大宮支社は8日、普段は通ることができない「非営業線」をE653系車両で巡る特別ツアー「E653系で行く！東鷲宮駅入換線の旅！」を2026年2月8日（日）に開催すると発表しました。「大宮操車場」や「大宮駅10番線」、さらには「東鷲宮駅の入換線」など、鉄道ファンなら一度は足を踏み入れたいレアな区間を走破するということで、記録にも記憶にも残る一日となりそうです。今回のツアーで使用される車両は、かつて常磐線で「フ