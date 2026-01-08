大平洋金属が大幅に５日続伸。足もとで銅など非鉄価格が高騰するなか、ニッケル価格も急上昇している。同社はフェロニッケル製錬大手で、ニッケル価格の上昇は収益向上につながるとみられており見直し機運が膨らんでいる。また、昨年２月には太平洋の公海の深海底から採取した多金属ノジュール（マンガンノジュール）のサンプルから、世界で初めて商業規模の高品質ニッケル・銅・コバルト合金などを製造する試験に成