午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７８３、値下がり銘柄数は７５７、変わらずは５８銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に医薬品、空運、鉱業、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS