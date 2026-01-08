きょう（8日）午前、香川県観音寺市の用水路で男性の遺体が見つかりました。用水路には自転車も落ちていました。男性はきのう（7日）夕方から行方がわからなくなっていました。 きょう（8日）午前10時50分ごろ、観音寺市大野原町花稲の用水路内で人が倒れているのを通りかかった人が発見し通報しました。倒れていたのは観音寺市の無職の男性（92）で、駆けつけた救急隊員により死亡が確認されました。男性はきのう（7日）夕方から