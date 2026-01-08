ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2026年1月8日（木）開催地：チェイス・センター（San Francisco）最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 120 - 113 ミルウォーキー・バックス NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対ミルウォーキー・バックスがチェイス・センター（San Francisco）で行わ