使用イメージ 株式会社ジャパンホビーツールは、ニコン「Z5II」用に設計した「イージーカバー」の新製品を2025年12月27日（土）に発売した。価格は5,500円。 「Z5II」は、35mmフルサイズの有効約2,450万画素・裏面照射型CMOSセンサーを搭載するミラーレスカメラ。発売は2025年4月25日。フラッグシップ機「Z9」などにも搭載された画像処理エンジン「EXPEED 7」を搭載する。