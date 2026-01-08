ポートランド・トレイルブレイザーズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年1月8日（木）開催地：モダ・センター（Portland）最終スコア：ポートランド・トレイルブレイザーズ 103 - 102 ヒューストン・ロケッツ NBAのポートランド・トレイルブレイザーズ対ヒューストン・ロケッツがモダ・センター（Portland）で行われた。 第1クォーター