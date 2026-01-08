¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ÂçÀô ÍÎ¤¬¡¢1·î25Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖÍÛ±ê¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ ¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¶Ê¤¬¡¢1·î11Æü¤è¤êCBC/TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¡ÊÆüÍËÌë11»þ30Ê¬～¡Ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÀô ÍÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£ ¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡ÙED¥Æー¥Þ