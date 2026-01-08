マックスバリュ東海 [東証Ｓ] が1月8日後場(15:00)に決算を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比4.7％減の84.7億円に減り、通期計画の142億円に対する進捗率は59.7％にとどまり、5年平均の64.2％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の57.2億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ