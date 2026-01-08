「倍倍FIGHT!」がTikTok総再生回数40億回。昨年は紅白初出場、今年は武道館2DAYSも控え、波に乗る7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」（通称:きゃんちゅー）。彼女たちの冠番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」が、日本テレビで1月８日(木)深夜25時35分からスタートする。初回放送は、人気芸人のレインボーが“きゃんできサポーター”として、CANDY TUNEの挑戦を盛り上げる。CANDY TUNEに、初回放送分の内容に限らず冠番組の