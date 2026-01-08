中国科学院地球環境研究所によると、同研究所の研究チームは新たに開発した半自動顕微鏡分析法により、環境サンプル中の200ナノメートルという微小なプラスチック粒子の有効な定量分析を初めて実現しました。この成果は1月8日、国際学術誌「サイエンス・アドバンシス」に掲載されました。この方法はコンピュータ制御の走査電子顕微鏡技術に基づいており、粒子ごとにその粒径、形態、元素組成などのミクロ理化学パラメーターを測定