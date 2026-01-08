DeNAは8日、西武にFA移籍した桑原将志外野手（32）の人的補償として古市尊捕手（23）を獲得したと発表した。背番号は60。神奈川県横須賀市内の2軍施設で取材に応じたDeNA・木村洋太球団社長は「昨日、西武さんにお返事をしまして、捕手の古市選手に来てもらうことにしました。全ポジションの中でうちのチームのバランスを見ながら、一番良い選手は誰だろうということを考えて最終的に選択しました。どちらかというと、今年とい