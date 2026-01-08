MLB・ホワイトソックスに入団が決まった村上宗隆選手が“師匠”である青木宣親さんファミリーとひととき交流しました。現役時代の青木さんと自主トレや日々の練習をともにした村上選手。青木さんの引退会見では花束を手渡しおもわず涙をこぼしました。そんな師弟愛のある2人の最新の姿を青木さんの妻である佐知さんが8日に自身のInstagramで公開。村上選手と青木ファミリーが笑顔で写真をとり、長男そして青木さんとがっしりハグす