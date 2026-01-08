俳優の三吉彩花が8日、都内で行われたテレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（毎週日曜後11：30）先行上映会後トークショーに登壇し、テレビアニメ初声優の感想を明かした。【集合ショット】声優陣が大集結！笑顔で撮影に応じる梅原裕一郎＆小野賢章ら本作のオファーについて、三吉は「アミューズという会社に所属しているんですけど、アミューズの上の方からこういうアニメがやるんだけど、って言われて。テレビアニメの声優