俳優の松田龍平（42）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父で昭和を代表する名優・松田優作さん（享年40）との思い出を語った。6歳の時に父を失った松田。司会の黒柳徹子から「どんなお父様だった？」と聞かれ、松田は「厳しかった記憶の方が大きいかな。ただ、あまり家にいなかったので、たまに帰ってくると必ずお土産でおもちゃとか（持って帰ってきてくれた）」と明かした。温泉旅行