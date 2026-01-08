通行人を飲食店などへ強引に勧誘する「客引き行為」を防ごうと、水戸市は繁華街での悪質行為をＡＩ（人工知能）で検知する防犯カメラを導入した。通行人に近寄って並んで歩くなど客引き特有の動きを捉えて音声で警告する仕組みだ。全国でも珍しい試みで３か月の学習期間を経て、今春から本格運用する。（水戸支局佐々木勇輝）先月１６日、同市大工町の３か所に画像解析用のＡＩ端末を備えたカメラとスピーカーが設置された。