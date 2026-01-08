阪神は８日、３月に開業１６年を迎える甲子園歴史館が今月中に入館者数２００万人を突破する見込みであることを発表した。阪神の歴史を展示し、後生に伝えることを目的に開業した甲子園歴史館。昨月には「藤村富美男監督退陣要求書」を一般公開するなど、数多くの貴重な展示品を公開してきた。入館者２００万を突破した当日にはイベントを開催することも決定。セレモニーやトラッキーをはじめとするマスコットとの撮影会を予