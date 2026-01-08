J3北九州は8日、FW高昇辰(こう・すんじん、25)が北朝鮮代表の合宿に参加することが決まったと発表した。期間は1月10日から18日まで。高はクラブを通じ「この度、代表合宿に参加させていただくことになりました。この貴重な機会を与えてくださった方々に心より感謝申し上げます。強度の高い環境の中で、自分の持てるすべてを出し切り、一つでも多くのことを吸収し、成長した姿を必ずチームに持ち帰ります。応援してくださる皆さ