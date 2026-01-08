女優の本田望結（21）が8日、都内で「はじめたいこと見つけよう！2026年アコムはじめたいことRANKING発表会」に登壇した。同イベントでは、日本全国の10代から60代の2000名を対象に調査した「はじめたいこと」がランキング形式で発表された。本田は、お笑いトリオのぱーてぃーちゃん、俳優の中尾明慶（37）とともに趣味の時間を充実させる姿が評価され、「はじめてみたパーソンオブザイヤー」を受賞。幼少期から芸能活動とフィギ