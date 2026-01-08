俳優松重豊（62）が7日放送の、NHKの新バラエティ番組「星野源と松重豊のおともだち」（水曜午後11時）に出演。プライベートでもマブダチの歌手星野源（44）と旅先で気軽に音楽を聴く内容で、小学校のころのニックネームが「げんちゃん」であることを告白した。鎌倉市材木座海岸で音楽を楽しんだ後、長谷の飲食店で刺し身定食とから揚げとだし巻きたまごを味わっている席で、松重が突然「僕、小学校のあだ名が『げん』だったんです