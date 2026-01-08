Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年1月8日は、USB-C一本で映像出力・給電が完結するうえ、4K解像度を備えたASUS（ エイスース ）のビジネスモニター「VA27UCPS」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 【Amazon.co.jp限定】 ASUSモニ