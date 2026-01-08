Photo: mio ROOMIE 2024年9月27日掲載の記事より転載 気づけば1年ほど「コンロの五徳」の掃除をできていないわが家。凹凸が多いうえヌルヌルで洗いづらい五徳を、こすらず綺麗にできたらいいのにな……。そこで手に入れたこれのおかげで、シュッとして30分でコゲ汚れが取れて新品のように綺麗になりました！掃除のプロ推奨の「コゲ取り洗剤」