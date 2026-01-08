実は三方向から読める右から読むのか、左からなのか。単語なのか、音なのか。ゾウやキリンは何を意味しているのか──。古代エジプト文字のヒエログリフ。神殿や石碑にフクロウやワシ、ヘビ、手、足などが刻まれたもので、一般人には暗号にしか見えない。そもそもどうやって読むのだろうか。「右からも左からも上からも三方向から読めるものですが、起点は動物や人間で、例えば、鳥の顔が右を向いていたら、右から左に読んでいきま