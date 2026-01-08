冷え込みが厳しいこの時期は、見た目にもあたたかなニットアイテムが手放せない！ シーズンムードを高めながらこなれ見えも目指すなら、ゆったりとしたシルエットのトップスが正解かも。大人カジュアルなアイテムを展開する【studio CLIP（スタディオクリップ）】からは、リラックス感のあるセーターが登場しているもよう。今回は、スタッフのMINAKOさんが「ザックリ感が可愛い」と一押しのアイテムをピッ