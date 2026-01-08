エイミー・シューマーがクリス・フィッシャーとの離婚を申請した。「エイミー、エイミー、エイミー！こじらせシングルライフの抜け出し方」などで知られるコメディー俳優のエイミーは先月、６歳の息子を共にもうけたシェフのクリスとの破局を発表していたが、今回正式に離婚手続きをはじめたかたちだ。 【写真】人気コメディエンヌ 減量薬変更で新しい減量薬で「本当