ＤｅＮＡは８日、ＦＡ権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手の人的補償として、古市尊（たける）捕手を金銭補償と併せて獲得することを発表した。古市は高松南高―四国ＩＬ・徳島から２１年育成ドラフト１位で西武に入団。２年目の２３年４月に支配下となり、同年５月１０日のロッテ戦（ベルーナＤ）で１軍デビュー。昨年は１０試合に出場して１８打数８安打の成績を残している。横須賀市の球団施設で取材に応じた木村洋