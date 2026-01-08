女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は９日に、第７０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）の隠し事がスッキリしない、ヘブン（トミー・バストウ）。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま、２人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の