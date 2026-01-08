８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、箱根駅伝で史上初の２度目の３連覇を果たした青山学院大の優勝報告会の様子を速報した。番組には、陸上部の原晋監督がリモート生出演。２０２４年はハワイ、２５年はグアムに行った卒業旅行について聞かれると「コンセプトは４年生の卒業旅行のお金の穴埋めを私がやるという形なので、４年生全員が行くということだけがお約束事になってます