俳優・アーティストの大泉洋が、25日に新曲「陽炎」を配信リリースすることが決定した。あわせて、11日よりCBC／TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（毎週日曜 夜11時30分〜）で放送されるテレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のエンディングテーマに起用されることも発表された。大泉にとって、アニメ作品との初タイアップとなる。【写真】文面から幸せが伝わってくる…青田典子、約4ヶ月ぶりインスタ投稿で結婚記念日を報