「楽天モバイル」の電話回線の情報を不正に購入・転売したとして、25歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された横目開容疑者は2024年、他人が契約した「楽天モバイル」の電話回線の情報を不正に購入・転売し利用できる状態にした疑いがもたれています。横目容疑者は、SIMカードの情報をデジタル化した「eSIM」というサービスで、利用に必要な二次元コードを闇サイトで購入し、秘匿性の高い通信アプリ「テレグラム」で